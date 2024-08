El certamen, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en México , tendrá una pausa en la vida de la candidata, después de contarle a sus seguidores que está en cinta. Radford no dudó en agradecerles por el apoyo recibido y la oportunidad de ser la representante de su país en tal concurso.

“Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre. Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré más inspirada, con más fuerza y muy bien acompañada. Quiero compartir con ustedes como familia esta noticia que me llena de emoción y alegría pero también agradecerles por cada muestra de cariño, por todo el apoyo que me impulsa a seguir adelante”, declaró en el video compartido en Instagram.

En una charla en vivo con Lucho Borrego por Instagram, Mónica Andrea reveló que los organizadores de su país le comunicaron que, según Miss Universo, no podía continuar en el certamen debido a que no cumplían con los protocolos requeridos para su situación particular.