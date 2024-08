Este caso ha generado un enorme interés tanto dentro como fuera de España. Te damos cuatro claves para que entiendas lo sucedido.

1. ¿Quién es Daniel Sancho?

2. ¿Cómo ocurrió el crimen?

"Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo en ese momento.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", aseguró entonces.

3. ¿Quién era Edwin Arrieta?

Tras culminar sus estudios, volvió a su Colombia natal y se instaló en Montería, una ciudad no muy lejos de la casa de sus padres.

Según su página web, trataba a pacientes "generalmente sanos que no se sienten a gusto con su cuerpo".

4. ¿Cómo seguirá el caso?

También lo halló culpable de ocultar el cadáver y sustraer el pasaporte de la víctima, pero como le dieron cadena perpetua, esa condena prevalece y "no puede combinarse con penas adicionales", explicó el tribunal en un comunicado.

"Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión y, más, cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana que no pudo decirle adiós a su hermano", añadió.