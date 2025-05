Andrea Báez: "Yo tuve una pérdida (...) creo que pasaba por un momento de mucho estrés"

¿Cómo te sientes con la noticia de tu embarazo?, ¿cómo la recibió tu familia?

Bueno, estoy muy feliz de esta noticia. Un poco difícil, sí, porque en algunos temas yo mantengo mi vida personal privada, si bien es cierto mantengo mis redes activas y me gusta mucho compartir con mi público, pero creo que estos son temas muy personales. Sin embargo, fue una noticia muy esperada por todos, por mi esposo, por mi hijo y bueno, por el resto de mi familia, que también se enteraron hace muy poco.

La verdad es que era algo que lo manteníamos entre nosotros, muy íntimo, para saber cómo avanzaba el embarazo.

Te confieso que a veces los estragos y los achaques me tenían mal y no podía disimular, pero dentro de todo creo que esta es una etapa para cualquier mujer en la cual las emociones están a flor de piel, todo se revoluciona, pero creo que lo más importante es confiar, confiar en que todo tiene que ser cuándo y cómo debe ser.

¿Cómo han sido estos primeros meses, cómo te has sentido física y emocionalmente?

Uy, que no he sentido, porque realmente sí me ha pegado muy duro.

Creo que muchas mujeres que me escuchan se van a identificar conmigo y eso es lo que he querido, dar a conocer, porque muchos pretendemos romantizarel tema del embarazo y está bien, porque es una noticia hermosa y maravillosa, pero sin duda alguna la mujer sufre un montón de cambios de todo. Es mi segundo bebé, pero con Emilio, mi hijo que tiene 6 años, sí me pegó fuerte, pero no tanto como ahora.

Yo tuve una pérdida y creo que eso me llevó a estar más atenta a todo, si me duele algo, preocuparme; si pasa algo, preocuparme. Y nos pasa a las mujeres que hemos vivido esta dura experiencia, que creo que es muy común, más de lo que uno a veces cree, simplemente que no lo conversamos, no lo decimos, por miedo, por vergüenza, por sentirnos señaladas, pero creo que es algo natural y vale la pena hablarlo, porque no todo es perfecto y porque no todo puede ser color de rosa como siempre pretendemos que sea.

Sin embargo, eso nos resta los sentimientos de alegría y, por supuesto, de muchas expectativas que te llenas a la hora de la noticia de un nuevo embarazo.

¿Cómo fue esa pérdida?, ¿hace cuánto ocurrió?

Fue más o menos hace dos años y medio. Creo que pasaba por un momento de mucho estrés.

Mira qué tan importante es que las mujeres embarazadas no están enfermas. Creo que no es que uno esté enferma, sino que tu cuerpo cambia y obviamente hay cosas que no puedes hacer por más que quieras. Por ejemplo, yo amo ir al gimnasio, ahora no lo puedo hacer.

Mi médico me dijo que no lo podía hacer y sé que por el tema de del tiempo del embarazo, en este momento no es lo adecuado, pero sí lo quiero hacer.

Entonces, creo yo que el apoyo de mi familia fue muy importante, el apoyo de mi esposo, de las personas que siempre han estado a mi lado. Rodearte de personas que te generen buenas energías, es súper bueno.

La salud mental, porque las mujeres también experimentamos cambios y tenemos que saber cómo sobrellevarlos. Muchas mujeres no lo decimos, no lo hablamos, eh, pero tenemos mucha carga a veces y eso repercute en algunas cosas que pueden contribuir a tu salud.

Una persona que no está embarazada normalmente tiene un mal día, imagínate una mujer embarazada. Sin embargo, creo que yo he aprendido a refugiarme mucho en Dios, soy muy creyente y creo que los tiempos de Dios son perfectos.

¿Qué dice Emilio sobre ser hermano mayor?

Bueno, él quiere niño. Está contento, está feliz. Estamos conversando con él porque imagínate haber sido hijo único durante seis años, es algo que creo que a cualquiera le puede causar sorpresa, mucha expectativa. Entonces, estamos intentando trabajar con él para decirle que él es el hermano mayor, que va a ser como un apoyo para el hermano o hermana que llegue, sin dejar de lado la importancia que él tiene en nuestra casa.