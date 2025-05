Andrea Báez, presentadora de Ecuavisa, anuncia con emoción su segundo embarazo: “los tiempos de Dios son perfectos”

“¡Sorpresa! ¡Emilio va a ser hermano mayor!”, fue parte del mensaje con el que Andrea Báez compartió esta feliz noticia, acompañada de una reflexión sobre los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado en este nuevo proceso de maternidad.

Con 13 semanas de gestación, la comunicadora no solo celebró la llegada de una nueva vida, sino que también abrió su corazón para hablar sobre la parte más difícil del embarazo: “Ha sido el embarazo que más duro me ha pegado... muchas náuseas, sin tolerar olores, sueño, ansiedad, cero apetito y yo no sé fingir”, confesó.

Además de la alegría, Andrea Báez también compartió su vulnerabilidad, especialmente tras haber vivido una pérdida anterior. “Creo que la mayoría nos sentimos así, sobre todo después de una pérdida. Así que todas sus buenas vibras, bendiciones y oraciones serán bien recibidas”, escribió, dejando ver la profundidad emocional que acompaña esta etapa.