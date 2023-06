"Creo que cuando uno se permite escucharlos, darles ese valor que ellos tienen, y no solamente enfocarnos en corregirlos, en estar ahí todo el tiempo hablándoles, uno pude ver que ellos también pueden ser maestros de nosotros", mencionó Alejandra a sus compañeros delante del micrófono, para empezar a contar la historia que le hizo dar cuenta sobre aquel aspecto de su -ya no tan- pequeño.

"Yo de mi hijo he aprendido muchísimo, sobre todo del corazón que él tiene, una de las grandes lecciones que él me ha dejado es la empatía, en algún momento yo me estaba quejando de algo que me hizo alguien y lo que Sebas me contestó fue 'mami me pregunto qué le habrá pasado a esa persona para que él sea así contigo'", declaró con orgullo.

"En ese momento cerré mi boca y dije 'wow, me acabas de dar una cachetada con guante blanco, poniéndote primero en los zapatos de esa persona'", para la expresentadora de En Contacto, no hay necesidad de ser una figura de autoridad o mayor a ella para brindarle una nueva enseñanza en su día a día.