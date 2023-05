A partir de su publicación los seguidores de la esmeraldeña esperaban atentos cualquier tipo de señal, sin embargo no arribó. Apenas ayer La Caramelo volvió activarse en redes sociales posterior a la bomba mediática que el video significó en la prensa rosa ecuatoriana.

Beta Mejía, supuesto nuevo amor de Alejandra Jaramillo, declara por primera vez sobre los rumores que los vinculan

"Holaaaa, volví, volví. No saben lo que me pasó ayer (...) y no es lo que ustedes creen", ríe viendo a la cámara frontal, "se me cayó el teléfono de un quinto piso (...) les tengo que contar esa historia, les tengo que echar ese cuento", expresó la también influencer a sus millones de seguidores. Posteriormente, subió un boomerang sonriendo, a una consulta de una fan: "¿Estás bien?", le mensajeó, a lo que ella respondió "¡Muy (bien)!, gracias por estar pendientes".