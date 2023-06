A partir del video de un romántico beso entre Alejandra Jaramillo y Beta Mejía en pleno concierto, los seguidores de la presentadora ecuatoriana continuaron expectantes a conocer más sobre la relación que llevan. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha declarado al respecto, sin embargo las señales y pistas que dejan al aire no pasan por desapercibidas.

Días atrás, posterior a la exposición mediática del video tomado desde lejos y con zoom, Jonathan Betancourt -más conocido como Beta-, publicó un TikTok burlándose de la situación, con un audio de una famosa novela colombiana que se convirtió en un sonido de la red social, Mejía dice: "Pero la tomaron, Fabricio, tomaron la foto, y con esto me jodieron, y lo jodieron a usted y lo jodieron a todo el mundo. Y le quiero decir una cosa, si yo me llego a meter en un problema serio por culpa de esto, usted se encochina y se va conmigo".

Alejandra Jaramillo reaparece públicamente tras video besándose con Beta Mejía: "Les tengo que contar una historia"

En el pie de foto el deportista escribió "Sin comentarios" (no comments), junto a emojis riéndose. Los usuarios no se quedaron callados, en los comentarios se podía leer pedidos especiales para el comediante colombiano: "llévala a la luna por mí" -en referencia a un meme-, "¿si o no, Marino?", "Cuida su corazón y protégela de todo su pasado", entre otros.