Alejandra Jaramillo declaró sentir "química" con actor cubano

En él, la exhost de EnContacto debe hacer varios esfuerzos para permanecer en su silla y no ser eliminada; para ello debe destacarse en el panel, participar activamente y conseguir una que otra exclusiva relacionada a la industria de la música y televisión hispana.

Sin embargo 'La Caramelo' resaltó al público que no es una pareja sentimental, y les pidió, con su reconocido temple tranquilo: “no me quieran conseguir novio todavía, eso solo fluye y llega”. Para la ecuatoriana, la soltería no es una moda, como de la que algunos la señalan, sino una decisión propia.