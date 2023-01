Alejandra Jaramillo relata los beneficios del sexo diario en vivo y revela una "íntima" práctica de sus padres

Alejandra Jaramillo se levantó de su silla de 'Siéntese Quien Pueda' para manifestarse con el tema del día en el programa hispano-estadounidens e, los presentadores dialogaban sobre un tema en particular: 'El sexo... ¿fuente de juventud y salud?

"El 'Sr. Caramelo', mi señor padre, que no te escuche porque tiene 66 años, se encierra con la 'Sra. Caramelo'", contó la ecuatoriana, exconductora del programa matutino 'En Contacto' , con respecta a la polémica temática en la que discutían sobre la "importancia del sexo diariamente".

Jaramillo no paró, habló aproximadamente más de un minuto para defender su posición con respecto al debate en pantalla: "Libera endorfinas, que saben que es una hormona que produce bienestar, paz, felicidad, alegría. Y no se preocupe si está soltero (...) si no se quiere ir por esa vía, haga crossfit, que también libera endorfinas".