Televisión
14 oct 2025 , 13:10

ALATV.la: La nueva alianza de 11 canales latinoamericanos que busca competir en el streaming

La nueva alianza audiovisual ALATV.la busca unir a los principales canales de América Latina para impulsar la producción y exportación de contenido en español hacia el mercado global.

   
    Logo de ALATV.la ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
En lo que se considera un hito histórico para la industria audiovisual, Ecuavisa, junto a DirecTV, Non Stop Studios y 11 cadenas televisivas latinoamericanas, anunciaron el lanzamiento de ALATV.la en el marco de la 42ª edición de MIPCOM.

La iniciativa reúne a los principales canales y players de América Latina, con el objetivo de potenciar el talento de la región, reducir costos operativos y enfocado en la producción, coproducción y distribución de contenido latinoamericano

ALATV nace de la colaboración de gigantes regionales, entre los que destacan Telefe (Argentina), América TV (Perú), TV Azteca (México), RCN (Colombia), Ecuavisa (Ecuador) y Unitel (Bolivia), además de Chilevisión (Chile) y SKY (Brasil), entre otros.

La alianza estratégica busca convertirse en el ecosistema más importante de contenido en español, generando eficiencias operativas y ofreciendo una plataforma flexible a sus socios. El objetivo principal es claro: "conquistar audiencias globales amplificando el talento latino".

Ana Cecilia Alvarado, representante de Ecuavisa, destacó la visión detrás de la iniciativa:

Quote

"La alianza ALATV es la evolución natural de una industria que comprendió que el verdadero poder está en crear juntos. Nos une la ambición de conquistar audiencias globales amplificando el talento latino [...] Es una apuesta por la colaboración inteligente y por una narrativa que habla en español, pero con una voz universal.”

Ana Cecilia Alvarado, representante de Ecuavisa en ALATV.la
Ana Cecilia Alvarado, representante de Ecuavisa en ALATV.la ( RRSS )

Objetivos clave de ALATV

Más allá de la coproducción y distribución, el acuerdo contempla varios pilares fundamentales para modernizar y globalizar el contenido regional:

  • Intercambio de Talento e Innovación: Fomentar nuevas narrativas y el flujo de profesionales entre los socios.
  • Creación de Hubs Regionales: Establecer centros de producción para grandes formatos y realities.
  • Atracción de Marcas: Implementar estrategias que permitan la atracción de publicidad y la reducción del costo por hora producida.
  • Gestión Conjunta: Acceso a fondos de financiación, gestión de derechos y operación conjunta de eventos en vivo, incluyendo eventos deportivos.

    La dirección estratégica de ALATV estará a cargo de un Comité Ejecutivo compuesto por representantes de todos los socios fundadores.

    Con este lanzamiento, las cadenas buscan reforzar su liderazgo local mientras preparan la incorporación futura de nuevos integrantes del mercado hispano en Estados Unidos y España:

    Quote

    "La unión entre canales puede transformar la manera en que producimos y distribuimos contenidos, adaptándonos a un ecosistema cada vez más digital, competitivo y globalizado”, concluyeron los voceros de la alianza.

