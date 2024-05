La fama de Adamari López no es de la noche a la mañana , su carisma y simpatía, así como su larga trayectoria, la ha transformado en una de las conductoras hispanas más queridas en la actualidad. Este miércoles la puertorriqueña llamó la atención de su audiencia al hacer algo que, sin dudas, no lo haría cualquiera.

"Tardé dos años en recuperarme": Adamari López revela la inusual manera en la que Luis Fonsi le pidió el divorcio

Posteriormente Adamari explicó a sus seguidores de Facebook la razón detrás de tal acto: "Me maquilló bellísimo como siempre Glori, hizo un look bien bonito con los colores del vestido, que quedó fabuloso. Pero empezamos a hablar en el showde uno de los temas de actualidad que era que las mujeres hoy en día quieren cambiarse ya sea porque quieren usar filtros, porque quieren ponerse bótox y operarse a los 20 años cuando todavía esa piel está fresca y superlinda; para mí eso sería una señal de inseguridad", manifestó.