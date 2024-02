El conmovedor relato de Alejandra Jaramillo provocó las lágrimas de Adamari López en vivo

"A pesar de que mi historia terminó con un final feliz –conté con el apoyo de mis papás, de haber elegido un extraordinario padre para Sebastián– mi mensaje a la sociedad, a las adolescentes que me ven es que no se adelanten a ninguna etapa de su vida porque es duro”, afirmó la exhost de En Contacto .

"Yo no quiero normalizar el embarazo adolescente. Yo cuento mi historia, que es real, que salí adelante, que tomé a mi hijo como una motivación y un propulsor para avanzar en mi vida, para estudiar y graduarme de la universidad, para trabajar y para todo lo que yo he venido logrando; sin embargo, eso no quiere decir que embarazarse a los 15 años esté bien, porque no está bien ", aseguró la novia de Beta Mejía , quien aprovechó el espacio para agradecerle a su mamá, que se encontraba a su lado, por el apoyo hasta en las equivocaciones que ha hecho y haberle dejado toda la responsabilidad de Sebas a ella, en lugar de que la asuman los abuelos como sucede en ciertos casos.

"El día que yo llegué, me acuerdo, de la maternidad con Sebas chiquitito de 3 días ella [refiriéndose a su madre] me dijo ‘bueno mijita hasta aquí te cuidé su bebé, sus malas noches, su experiencia’, continuó relatando. "Y me vi yo con mi hijo ahí en el cuarto solita y dije ‘ok, aquí empieza todo este viaje’. Y le agradezco por habérmelo permitido vivir, por haberme dejado equivocarme, aprender para criar a mi hijo y para ser la mamá que soy porque no me quitaron mi rol de madre, al contrario, me dijo 'vívelo tú, ya estás en esta experiencia y ahora aprende'", comentó Alejandra en el programa.