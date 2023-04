Adamari López rompe el silencio y se pronuncia tras su inesperada salida de Telemundo

Adamari López se pronunció en un video que publicó en su cuenta de Instagram, luego de que ayer, 6 de abril de 2023, se conociera su salida de la cadena televisiva Telemundo.

El anuncio ha generado todo tipo de reacciones por parte de internautas, entre ellos, sus seguidores y detractores. Hasta que finalmente hoy la misma presentadora envió un mensaje a su público.

"Con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles, tras una decisión en conjunto que, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por 10 años, Telemundo", fueron las primeras palabras que dijo López en la grabación.