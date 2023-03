Además explicó: "simplemente me estoy poniendo una terapia de oxígeno para seguir reforzando el sistema inmunológico . También me estoy poniendo mi complejo de vitaminas porque quiero estar bien, estoy bien pero quiero seguir estando bien físicamente”.

“Siempre he buscado esta oportunidad que se me presenta de ponerme estos sueros con vitaminas y aminoácidos que regeneran las células del cuerpo, pues para poder estar fuertecita ante cualquier posible enfermedad, cualquier catarro, cualquier célula cancerígena que haya en el cuerpo que no se reproduzcan o cualquier otro malestar puede beneficiar este tipo de sueros que me estoy dando”.

López aprovechó para contar que tras el cáncer que sufrió no puede usar su brazo derecho: “Yo solo puedo usar el brazo izquierdo por que después de haber tenido los nódulos linfáticos removidos del brazo derecho, pues no utilizo mucho el brazo derecho si no es nada más que para saludar”.