Sin embargo, no se había obtenido ninguna declaración por parte de la propia actriz. Esta vez, la misma periodista que desestimó su muerte logró tener contacto con la artista por vía telefónica, quien le explicó que había sufrido de un accidente en su hogar.

Esto es lo que se conoce de los actores turcos luego del terremoto que sacudió al país de Medio Oriente

El percance le generó un talón lesionado, mismo que ha impedido su movimiento normal, razón por la que no ha deseado salir de su residencia hasta recuperarse totalmente. Al consultarle la razón detrás de su desaparición mediática, Dere informó que "no quería preocupar a nadie, no soy alguien que use mucho las redes sociales de todos modos", relató en una entrevista a CNN.