La actriz Angie Harmon hará justicia por su perro que fue disparado por un hombre

Angie Harmon , actriz y modelo estadounidense, colocó una demanda oficial en contra Christopher Anthoney Reid y la plataforma de delivery Instacart, tras matar al perro de Harmon. El pasado 30 de marzo, Reid iba a entregar un pedido en la vivienda de la actriz, cuando vio al can llamado Oliver, sacó su arma y disparó argumentando que fue en defensa propia .

La actriz reveló que sus hijas estaban muy deprimidas y no querían salir de su cama por una semana, no solo ellas, la familia entera sufrió un golpe emocional por la pérdida de Oliver.

Angie defendió que el can no estaba agitado, enojado o asustado y que Reid, no tenía ningún indicio de haber sido atacado por el perro. Los resultados médicos reflejaron que la bala rompió cinco costillas, perforó el pulmón y golpeó el estómago de Oliver.

La empresa Instacart, respondió al suceso mencionando que también están colaborando con las autoridades locales para la investigación y que no tenían ningún tipo de tolerancia ante estos actos de violencia.

Harmon espera llevar el caso a la corte para hacer justicia por el asesinato a su perro. Además, al realizar la demanda cayeron en cuenta sobre una suplantación de identidad en la aplicación, ya que el perfil de la persona que haría el delivery a la vivienda de la actriz, era una mujer llamada Merle.

LEA TAMBIÉN: El Blockout 2024, un movimiento que arrasa las redes y peligra el futuro de las celebridades