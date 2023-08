En la grabación se observaba cómo el can era asfixiado tras suspenderlo con una soga en el tronco de un árbol. El hecho causó indignación y se activaron los equipos de la UBA, cuyos inspectores se contactaron con los moradores de ese vecindario, quienes mencionaron que el tutor de Spayk, de 1 año y 7 meses, salió de la ciudad por algunos días y los familiares se quedaron al cuidado.

“A las 11:00, yo estaba con el perrito en el patio y en algún momento entré al cuarto, cuando salí empecé a escuchar como que chillaba, entonces yo corrí a la terraza de mi abuelita y le vi al perro colgado que ya no iba a reaccionar, yo no sabía qué hacer, cogí y le tomé la foto y me bajé a avisarle a mi familia”, mencionó un familiar.

La abogada Marianella Irigoyen, exsecretaria de Ambiente Quito y coordinadora nacional de la ONG Animal Libre Ecuador, siguió el caso de cerca y celebró que se haya hecho justicia. "Estamos muy emocionados porque es una sentencia que marca un precedente, un antes y un después (...) Es la primera vez que, en Ecuador, una jueza da tres años de prisión por la muerte de un animal que pertenece a la fauna urbana".

