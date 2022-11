Quito: autoridades investigan el caso de un perro que murió ahorcado en el sur

La semana pasada se viralizó un video sobre la muerte de un perro en el barrio San Carlos de la parroquia La Argelia, sur de Quito. Ante eso, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio acudió a ese lugar junto con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para verificar los hechos que se denunciaron.

Según la UBA, en este video se observó (delito flagrante) que una persona ahorcó a un animal de compañía similar a un Husky siberiano, suspendiéndolo con una soga al tronco de un árbol, lo que produjo la muerte del can por sofocamiento.

El hecho causó indignación en las redes sociales y se activaron los equipos de la UBA, cuyos inspectores se contactaron con los moradores de ese vecindario, quienes mencionaron que el tutor de Spayk (perro de 1 año y 7 meses de edad) salió de la ciudad por algunos días y los familiares se quedaron al cuidado.

“A las 11:00, yo estaba con el perrito en el patio y en algún momento entré al cuarto, cuando salí empecé a escuchar como que chillaba, entonces yo corrí a la terraza de mi abuelita y le vi al perro colgado que ya no iba a reaccionar, yo no sabía qué hacer, cogí y le tome la foto y me baje a avisarle a mi familia”, mencionó un familiar.

"Durante la inspección, la presunta infractora no se encontraba en su domicilio, por lo que personal de la AMC procedió a realizar el acto de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador en flagrancia por el numeral 21 de las infracciones muy graves", se informó en el portal Quito Informa del Municipio.

