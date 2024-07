¿Alejandra Jaramillo se daría una segunda oportunidad con el padre de su hijo, Sebastián?

En el panel se abrió el debate ¿Tienen éxito las segundas oportunidades en el amor? y la Caramelo no dudó en hablar abiertamente sobre este tema, asegurando que "tienes que perdonar" si deseas mantener una relación duradera con tu ser querido.

Su compañera Carolina Sandoval no estuvo de acuerdo con la forma de pensar de la exhost de En Contacto, acotando que si deseas continuar con tu pareja, no deberías haber puesto punto final en primer lugar, a lo que Jaramillo respondió que debido a la evolución que se da por el paso del tiempo, las personas no son iguales que hace algunos años, poniéndose de ejemplo en esta situación.

Le puede interesar Alejandra Jaramillo comparte cuál fue el picante y coqueto mensaje de Beta Mejía con el que inició la relación