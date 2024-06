"Estaba una semana al aire, y llega Niurka Marcos de invitada", empezó contando Jaramillo sobre la experiencia, casi dos años después de lo sucedido, en el podcast de Rodolfo El Chamo.

Ale Jaramillo en el "ojo del huracán" por un casi beso de Niurka Marcos

La ecuatoriana se sinceró y explicó cómo ocurrió todo. "Se para Niurka y dice 'pero es que un beso es un beso, no importa, mira, yo me puedo besar con ella ahora mismo' y esa ella era yo, entonces se me acerca a darme un beso en la boca y yo hago así '¡no!' (esquivándola) 'yo no me quiero besar contigo'", cuenta.