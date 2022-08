Alejandra Jaramillo reacciona a un beso de Niurka Marcos: "No me pueden obligar"

La presentadora ecuatoriana se encontraba sentada en su puesto del panel al momento en que Marcos opinaba con respecto al beso que el boricua Bad Bunny protagonizó en uno de sus conciertos tras ganar 'Artista del año' en los MTV VMAs Awards.

Siéntese Quien Pueda: ¿Cómo votar para castigar a un panelista?

Niurka, invitada de la semana, quizo ejemplificar la escena y se acercó precipitadamente a Jaramillo, situación a la que Alejandra se alejó inmediatamente, con la voz calmada y la expresión algo incómoda, miró a sus compañeros de set y dijo "Yo no quiero... Si yo no quiero, no me pueden obligar".