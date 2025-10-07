Música
07 oct 2025 , 16:43

Zion, del dúo Zion & Lennox, es hospitalizado tras accidente de tránsito en Puerto Rico

El artista urbano permanece bajo observación médica tras sufrir un accidente mientras conducía un vehículo todoterreno en Puerto Rico.

   
    Zion y Lennox anunciaron su separación en 2024. ( RRSS )
El reguetonero puertorriqueño Zion, conocido por haber protagonizado el icónico dúo junto a Lennox, permanece hospitalizado en una clínica de Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito mientras conducía un vehículo todoterreno, informó su disquera Baby Records y su agencia Nu Form Management.

En un comunicado, ambas entidades señalaron que su condición médica “se mantiene reservada” y pidieron “respeto y paciencia” mientras esperan nuevas actualizaciones del equipo médico.

Lea: La extraña pregunta que Lennox le hizo a Viviana Salame en el Burger Show

Zion, quien formó parte del exitoso dúo Zion & Lennox durante más de 20 años, se separó en 2024 para enfocarse en su carrera solista y en el lanzamiento de su próximo álbum, The Perfect Melody II.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el accidente ni sobre su evolución médica.

