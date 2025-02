No es novedad que Yailín La Más Viral , también conocida como Yailín, llame la atención en redes sociales. Debe darle honor a su nombre . La artista urbana de origen dominicano publicó un nuevo carrusel de fotos que despertó comentarios, opiniones e incluso felicitaciones por parte de usuarios en redes.

El look es para el video musical de su nuevo lanzamiento, Ahí Vienen, y no deja mucho a la imaginación, algunos incluso identifican por qué Anuel se volvió tan loco por ella años atrás, otros la comparan con una barbie humana, diva exótica, belleza tropical y más cumplidos hacia la belleza física de la joven.

Otros, en cambio, y como es costumbre, no dejaron espacio a las buenas vibras y se concentraron en criticarla, si no es a alguna parte de su cuerpo, a la edición de las fotografías. La realidad es que, haga lo que haga, la dominicana no deja de llamar la atención de sus fans e incluso detractores.

