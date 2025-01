El cantante canadiense The Weeknd lanzó su nuevo álbum, Hurry Up Tomorrow, que marca el final de su trilogía iniciada con After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

El disco, publicado a través de XO y Republic Records, cierra una etapa en la carrera de The Weeknd y anuncia el inicio de una nueva fase con su verdadero nombre, Abel Tesfaye.

El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Anitta, Playboi Carti, Future, Travis Scott y Lana Del Rey, y explora temas como el arrepentimiento, la redención y la introspección. Además, The Weeknd anunció que donará las ganancias de la canción Take Me Back to LA al Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, en apoyo a las víctimas de los incendios en la ciudad.