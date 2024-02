De manera anual desde 1959 los premios Grammy son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación. Aunque uno de los más grandes sueños de la mayoría de cantantes es obtener este galardón durante su carrera, muchos han sido imposibilitados de conseguir este triunfo al ser discriminados a pesar de las ventas favorables de sus álbumes a nivel mundial o récords obtenidos en los charts de Billboard. Los artistas ganadores no son elegidos por el público, sino por los miembros de la Academia que deben pagar una membresía para ser parte de la industria musical. En las últimas décadas varios cantantes han manifestado su disgusto, poniendo en tela de duda la veracidad del criterio de selección de esta organización, utilizando sus redes sociales para alzar su voz en protesta. Estos ocho artistas recibieron el apoyo de sus fanáticos y colegas al realizar los reclamos públicos: Lea En TikTok se viraliza cuánto le pagaban a los actores y extras de Caso Cerrado

Zayn Malik

"Que se $/&;:!-&;! los Grammy y todos los asociados. A menos que se dé la mano y envíes regalos, no hay consideraciones de nominación. El año que viene les enviaré una cesta de dulces", exclamó el exintegrante de One Direction en 2021 al no obtener ninguna nominación con su segundo álbum de estudio Nobody Is Listening.

Justin Bieber

A diferencia de los próximos artistas mencionados en esta lista, en 2020 Justin Bieber consiguió una nominación en la categoría Pop, en lugar de R&B, causando que el intérprete de Baby se pronuncie de igual manera en su cuenta de Instagram. "Me halaga que mi arte sea reconocido y apreciado por los Grammy. Soy muy meticuloso e intencional sobre mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B. Changes era y es un disco de R&B y no está siendo reconocido como tal, lo cual me extraña. He crecido con ese tipo de música y he deseado hacer un proyecto que incorpore ese sonido. El hecho de que no haya sido incluido en esa categoría es raro, considerando que desde los acordes hasta las melodías, pasando por el estilo vocal y la percusión de hip hop, fueron escogidas de manera inconfundible y sin fallo, ¡para un disco de R&B! Aclaro que me encanta el pop, pero esta vez no era lo que me había planteado hacer. El agradecimiento por ver respetado mi trabajo se mantiene y, de todos modos, me honra estar nominado".

The Weeknd

"Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes transparencia a mí, a mis fans y a la industria..." fue el la impactante declaración de Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, por no haber sido considerado por la Academia a pesar de los grandes hits que forman parte de su popular material discográfico, After Hours. Su pesar no quedó plasmado solo en redes sociales, en una carta publicada por The New York Times momentos más tarde, volvió a señalar a los miembros de la organización de corruptos. "¿Planificar colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!", afirmó molesto el canadiense al día siguiente de su primer tweet. Le puede interesar Medios internacionales reportan que Camilo y Evaluna Montaner se convertirán en padres nuevamente

Halsey

Halsey tampoco se quedó callada ese año y apoyó completamente a su colega, The Weeknd, mediante un largo mensaje publicado en sus historias de Instagram debido a que su álbum Manic no obtuvo ninguna nominación. "Los Grammys son un proceso elusivo. A menudo se suelen basar en actuaciones privadas que ocurren tras las cámaras, campañas durante el chismorreo, con apretones de manos y sobornos que puede ser suficientemente ambiguos para que no lo parezcan", afirmó Ashley Frangipane, quien también acusó a la organización de tener procesos privados en los que se privilegian algunos artistas. "No siempre todo se basa en la música o la calidad o la cultura. A la vez que estoy EMOCIONADA por los amigos que han sido reconocidos este año, espero más transparencia o alguna reforma, pero bueno, estoy estoy segura de que me pondrán en la lista negra de todos modos", concluyó la intérprete de You should be sad.

Nicki Minaj

La intérprete de Super Bass aprovechó la polémica que rondó a los premios en 2020 para traer a colación lo sucedido en 2012, cuando fue nominada en la categoría Artista Revelación. Aquella edición, fue Bon Iver quien recibió tal galardón y eso no le gustó "Nunca olviden que los Grammy no me dieron mi premio a la Mejor Artista Nueva cuando tenía 7 canciones simultáneamente en el Top 100 y una primera semana más grande que cualquier rapera en la ultima década; inspirando a una generación. Se lo dieron al hombre blanco Bon Iver", escribió la rapera en X (antes Twitter).

Ariana Grande

Un año antes de la revolución de los cantantes en contra de los premios Grammy, Ariana Grande aseguró haber tenido problemas a la hora de actuar en una de sus veladas. En 2019, debido a una desavenencia con los altos cargos Grammy, se vio obligada a cancelar el número musical que estaba preparando, por una supuesta falta de tiempo. "Era demasiado tarde para que cree un acto", afirmaron. Sin embargo, su puto de vista no coincidía con esas declaraciones: "Puedo organizar una actuación de la noche a la mañana y lo sabes, Ken [Ehrlich] (ejecutivo del programa)", expresó en sus redes sociales. "Cuando cohibiste mi creatividad y mi forma de expresión, decidí no asistir". Finalmente, afirmó que no actuó debido a un desacuerdo por las canciones que iba a interpretar.

Machine Gun Kelly

Al igual que Zayn, Machine Gun Kelly se manifestó en X con un corto pero contundente mensaje a los responsables de nominar a los artistas por su trabajo: "¿Qué $/&;:!-&;! le pasa a los Grammy?", escribbió en noviembre de 2021 al enterarse que no consiguió entrar en ninguna categoría de rock a pesar del éxito obtenido con el lanzamiento de Tickets to My Downfall.

Christina Aguilera

La cantante estadounidense con raíces ecuatorianas, Christina Aguilera, es una de las voces más prominentes de su generación y sorprende que su innegable talento y canciones exitosas lanzadas a lo largo de su carrera, solo cuente con 5 premios Grammy. Durante un evento de Disney en 2019, donde se le reconoció como leyenda de la compañía, la intérprete de Beautiful aseguró que “este homenaje es mejor que ganar Grammys”, comentario que fue tomado como un ataque a la Academia. La edición número 66 de los Grammy será transmitida por la señal del canal TNT y también vía streaming a través de HBO Max. En Ecuador se podrá ver a partir de las 8 pm este domingo 4 de febrero.