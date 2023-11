La primera entrega de premios Grammy fue en 1959, estos se crearon como una forma de reconocer a los más talentosos compositores y músicos de la industria. Rauw Alejandro y su último videoclip con referencias a Rosalía: ¿Coincidencia? El 4 de febrero del 2024 será la entrega de estos galardones en el Crypto.com Arena (antes Staples Center) de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida a través de CBS y Paramount+.

Jon Bon Jovi fue elegido como Persona del Año a causa de sus grandes contribuciones al rock and roll y el trabajo benéfico realizado en su fundación. ( )

La artista que presenta más nominaciones este año es SZA, apareciendo así en nueve categorías, mientras que Phoebe Bridgers, Serban Ghenea y Victoria Monét tienen siete. Taylor Swift enloquece a los fanáticos argentinos en su primer concierto

Por otro lado, la cantante Taylor Swift quien ya se ha alzado con más de 11 gramófonos, tiene siete nominaciones, le sigue con la misma cantidad, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Jack Antonoff.

En cuanto a mejor canción escrita para medios visuales, debido al gran apogeo que tuvo su película, era de esperarse que las canciones del filme "Barbie" dominaran la lista, contando con cuatro títulos presentes de los cinco en total que hay en la categoría.

Mejor canción pop

Flowers de Miley Cyrus, Paint the town red, de Doja Cat, What was I made for?, de Billie Eilish, Vampire, de Olivia Rodrigo y Anti-hero, de Taylor Swift.

Mejor canción dance pop

Baby don’t hurt me, de David Guetta y Anne-Marie, Miracle, de Calvin Harris y Ellie Goulding, Padam Padam, de Kylie Minogue, One in a million, de Babe Rexha y David Guetta, Rush, de Tuye Savan.

Mejor álbum de Rock

But here we are, de Foo Fighters, Starcatcher, de Greta Van Fleet, 72 seasons, de Metallica, This is why, de Paramore, In times new roman, de Queen of the stone age.

Mejor canción de música alternativa

Belinda says, de Always, Body Paint, de Arctic Monkeys, Cool about it, de Boygenius, A&W, de Lana del Rey, This is why, de Paramore.

Mejor álbum de música alternativa

The Car, de Arctic Monkeys, The Record, de Boygenius, Did you know that there’s a tunnel under ocean blvd, de Lana del Rey, Cracker Island, de Gorillaz, I inside the old year Dying, de PJ Harvey.

Mejor canción R&B

Summer too hot, de Chris Brown, Back to love, de Robert Glasper y Sir y Ex Isley, ICU, de Coco Jones, How does it make you feel, de Victoria Monet, Kill Bill, de SZA.

Mejor álbum R&B

Girls night out, de Baby Face, What I didn’t tell you, de Coco Jones, Special occasion, de Emily King, Jaguar II, de Victoria Monet, Clear 2: Soft life EP, de Summer Walker.

Canción del año

A&W, de Lana del Rey, Anti-hero, de Taylor Swift, Butterfly, de Jon Batiste, Dance the night, de Dua Lipa, Flowers, de Miley Cyrus, Kill Bill, de SZA, Vampire, de Olivia Rodrigo, What was I made for?, de Billie Eilish.

Mejor nuevo artista

Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones, Noah Kahan, Victoria Monét, The War and Treaty.

Mejor albúm latin pop

La cuarta hoja, de Pablo Alborán, Beautiful Humans, Vol. 1, de Alemor, A ciegas, de Paula Arenas, La neta, de Pedro Capo, Don Juan, de Maluma, X mí (Vol.1), de Gaby Moreno.

Mejor música mexicana

Bordado a mano, de Ana Bárbara, La Sánchez, de Lila Downs, Motherflower, de Flor de toloache, Amor como en las películas de antes, de Lupita Infante, Génesis, de Peso Pluma.

Mejor soundtrack para medios visuales

Barbie, de Mark Ronson y Andrew Wyatt, Black Panther, de Wakanda, Forever-Ludwing Göransson The Fabelmans, de John Williams, Indiana Jones and dial of destiny, de John Williams, Oppenheimer, de Ludwing Göransson.

Mejor canción escrita para medios visuales

Barbie World, de Barbie, de Naija Gaton, Ephem Louis Lopez Jr. y Onika Maraj, Dance the Night, de Barbie, de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt, I’m just Ken, de Barbie, de Mark Ronson y Andrew Wyatt, What was I made for?, de Barbie, de Billie Eilish y Phineas O’Connell, Lift me up, de Black Panther, de Ryan Coogler, Rihanna, Ludwing Göransson y Temilade Openiyi.

Álbum del año