La catarsis de Daddy Yankee en su nueva canción en medio de su pleito legal con su expareja

Después de protagonizar una exitosa gira musical, el intérprete urbano decidió retirarse de los escenarios y empezar a expresar aún más sus creencias en Dios, involucrándose en alabanzas, un tipo de género distinto al que sus fanáticos estaban acostumbrados, pero que aún así, lo apoyan.

Después del estreno de su canción, usuarios no tardaron en analizar la letra y vincularla con sus experiencias actuales. "¿Cuándo se acaba este dolor? / Siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer", "Yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir", "En el desierto voy creciendo/ A pesar de lo que estoy viviеndo, sigo aprendiendo/ lo que еs tener paciencia/ voy desarrollando mi resistencia", dice algunas de las estrofas de las canciones.

Exponen la demanda civil que Daddy Yankee presentó contra su esposa, Mireddys González

González y Ayala están en medio de un conflicto legal que está lejos de culminar en paz, como se esperaba desde un principio. El último movimiento del boricua fue contratar una empresa de seguridad bancaria con el fin de ordenar sus corporaciones, de las mismas que, según sus alegaciones, Mireddys y su hermana intentaron transferir USD 100 millones sin su autorización.