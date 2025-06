The Beatles Symphonic Fantasy: una celebración sinfónica y visual que llega a Ecuador

“El público se va a encontrar con esta banda interpretando las canciones tal como las conoce, junto a una orquesta sinfónica que, lejos de competir, dialoga con la esencia de esta música”, explica Mahler.

Para la función en Ecuador, el proyecto contará con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, un detalle que, según el director, refuerza el carácter universal y colectivo de la propuesta.

A lo largo del concierto, el público podrá escuchar más de 50 canciones emblemáticas del cuarteto de Liverpool, desde clásicos como Let it Be, Come Together, Back in the U.S.S.R. o el inolvidable medley de Abbey Road, hasta medleys que recorren varios temas en pocos minutos. Además, se incluyen joyas de las carreras solistas de Paul McCartney y John Lennon, como parte de una selección pensada “para todos los gustos y colores”.