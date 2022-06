Thalia aparece con moretones en sus piernas y levanta alarmas en Instagram

La artista mexicana reapareció en sus redes sociales para comentarles a sus seguidores detalles con respecto a su próximo lanzamiento musical. Pese a ello, en una de las publicaciones, una imagen preocupó a sus fanáticos. La actriz de clásicos latinoamericanos como Marimar, María Mercedes y canciones como Arrasando, mostró un video en donde, entre varias características, se notaron moretones que aparecieron en la parte inferior de su pierna.

Captura el video que tomó desde el camerino. ( )

"3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! Lol", escribió en el post.

La mexicana posó frente a un espejo del que parecía su camerino, se encontraba maquillada y con una de sus pijamas de leopardo. Alzó su pierna lo más alto posible con ayuda de su mano y regaló a sus seguidores una sonrisa.