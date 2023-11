En el marco de su gira “The Eras Tour”, Swift tan solo ofrecerá conciertos en tres países de América Latina: México, donde ya se presentó en agosto; Argentina, en el que actuó el último fin de semana, y Brasil.

La intérprete de éxitos como "Shake it off", "Love story" o "Look what you made me do" fue recibida por decenas de swifties, como se conocen a sus seguidores, en las afueras del lujoso hotel Fasano, en el barrio playero de Ipanema.

Otros se desplazaron hasta el Cristo Redentor, como la universitaria de 23 años Vitória Maria Martins, quien contó a EFE que es "fan" de la artista desde 2012 y el "sueño" era poder estar en Río de Janeiro, debido a que en 2019 no pudo estar en su otro concierto."

Pude realizar el mayor sueño de mi vida, simplemente", afirmó Martins, quien califica a Taylor Swift como la cantante "más grande del mundo" y que el Cristo Redentor, una de las 'Maravillas Modernas', la pueda homenajear es "muy gratificante".

De otro lado, Luan Pereira, también de 23 años y publicista, recordó que creció "escuchando" a la artista y el homenaje, que él no creyó que fuese realizado, es "un momento inexplicable, surrealista" porque la cantante norteamericana "se lo merece".

"Estoy esperando este concierto hace muchos años y espero que sea el mejor momento de mi vida", comentó Pereira sobre su presencia este fin de semana en una de las presentaciones.

El Santuario del Cristo Redentor y el propio alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, desafiaron a los fanáticos de la artista para recaudar 20 mil panetones y botellas de agua mineral para donar a las personas carentes de la ciudad.