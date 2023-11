Es por ello que ya no son simples especulaciones, puesto que además existe un video en donde se observa a la estadounidense corriendo a abrazar y besar a su actual pareja, quien la espera tras bastidores, lo que finalmente confirma que mantienen una relación.

Taylor Swift enloquece a los fanáticos argentinos en su primer concierto

El futbolista durante el show no se encontraba solo, puesto que estaba acompañado de su suegro, Kingsley Swift. En el video se puede observar el momento en el que Kelce escucha cuando Taylor cambia la letra de la canción "Karma".

"Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me", fue lo que cantó, cambiando la palabra original "screen" por "Chiefs".