Crucero temático de Taylor Swift por el Caribe para los fanáticos

Los fanáticos de la popular cantante estadounidense Taylor Swift tendrán la oportunidad de disfrutar en un crucero temático sobre la artista, que zarpará en octubre de 2024. El viaje de cuatro días por aguas del Caribe incluirá actividades como karaoke, bailes, un Trivia sobre Swift y vestimentas nocturnas.

El crucero, llamado "In My Cruise Era... Allure of the Seas", partirá del puerto de Miami el 21 de octubre y hará escala en Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, y en Nassau, Bahamas. Los precios del crucero oscilan entre 1.500 y 2.000 dólares dependiendo del tipo de habitación.

La agencia de viajes coorganizadora del crucero, Marvelous Travels, señaló que el viaje no está afiliado a la cantante ni a su equipo, pero que esperan que los fanáticos disfruten de una experiencia única.

Este crucero temático es una oportunidad única para que los fanáticos de Taylor Swift celebren su música y su carrera. El viaje incluye una variedad de actividades que seguramente complacerán a los fans de todas las edades.

