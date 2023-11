Así fue el picante duelo musical de Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy

El pasado mes de julio el mundo del entretenimiento quedó impactado con la noticia confirmada por el medio internacional People , revelando que la relación de Rosalía y Rauw Alejandro había llegado a su fin. Desde ese momento no se ha vuelto a ver públicamente a la expareja a pesar de haber coincido en Milán por la Fashion Week que se llevó a cabo en septiembre, pero todo estaría por cambiar.

lo de rosalía no es de este mundo es literalmente la perfección en persona #LatinGRAMMY pic.twitter.com/5rENUfbCuy

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), donde ya están llegando las estrellas de la música, será el punto de encuentro de los intérpretes de Beso , quienes no tienen motivo para cruzarse en la alfombra roja, pero podrían hacerlo durante la ceremonia.

Aunque en los Latin Grammy del año pasado los artistas posaron juntos durante el evento e incluso bailaron al ritmo de la canción éxito del 2022, Despechá, presentación que todavía está fresca en la memoria de los fans de los cantantes, en esta entrega el desamor estuvo a flor de piel en las interpretaciones de los jóvenes.

Rosalía fue la encargada de abrir la primera ceremonia realizada en España con el emotivo tema Se nos rompió el amor, originalmente cantada por Rocío Jurado, rindiendo homenaje a su país natal con el que obtuvo una ovación por parte del público, pero su ex no se quedó atrás e impactó a la audiencia con el cover de la popular canción de Laura Pausini, Se fue. La letra de los temas elegidos para este crucial momento no pasó desapercibida por los internautas que se encargaron de viralizar lo que parecerían ser duras indirectas sobre una relación que quedó en el pasado.