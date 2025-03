La ciudad de Cuenca vivió una noche inolvidable con la presentación del legendario Sting en el Estadio Serrano Aguilar. Durante dos horas, el público coreó los éxitos del exlíder de The Police, en un espectáculo que marcó el inicio del feriado de Carnaval 2025. Cerca de 10 000 fanáticos de distintas ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Riobamba, Machala y Loja, se trasladaron a Cuenca para presenciar el evento.

También le puede interesar: Miley Cyrus: de estrella de Disney a artista conceptual que busca sanar con su música

El concierto, parte de la gira STING 3.0, presentó una versión más compacta y dinámica de su repertorio, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. A las 20h10, el show arrancó con Message in a Bottle, seguido de clásicos como Englishman in New York, Shape of My Heart, So Lonely y el icónico Every Breath You Take. La puesta en escena, combinada con un impecable sonido y una energía arrolladora, consolidó la presentación como el espectáculo más grande que ha llegado a la ciudad, según autoridades locales.