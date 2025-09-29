Soda Stereo regresa a los escenarios con todos sus integrantes

Soda Stereo ha revelado los primeros detalles de su esperado regreso con un espectáculo titulado “Ecos”, que se llevará a cabo el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. El anuncio marca un hito para la banda más influyente del rock latinoamericano y promete reunir a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati en un escenario a través de una propuesta inédita.

Según comunicaron oficialmente los organizadores, “Ecos” no será un tributo ni un homenaje. Tampoco contará con vocalistas invitados ni un nuevo cantante. En su lugar, Alberti y Bosio tocarán en vivo acompañados de registros originales de voz y guitarra de Gustavo Cerati, extraídos de las giras de 1997 y 2007. De esta manera, el espectáculo busca recrear la experiencia de ver a Soda Stereo como trío, sin reemplazos ni intermediarios.

El show se presentará como una experiencia vanguardista, inspirada en producciones internacionales como ABBA Voyage, aunque sus responsables aclararon que no se trata de un holograma convencional ni de un montaje generado por inteligencia artificial. La idea es utilizar material auténtico del propio Cerati para lograr un reencuentro genuino con el público, en clave tecnológica.

La venta de entradas arrancará el 30 de septiembre a las 10:00 h en el sitio oficial del Movistar Arena. En primera instancia habrá una preventa exclusiva con el Banco Galicia, y luego se abrirá la venta general. Por ahora, solo está confirmada la fecha en Buenos Aires, aunque ya circulan rumores sobre posibles extensiones de la gira a otras ciudades de Latinoamérica.

Este anuncio se inscribe en la línea de proyectos con los que Soda Stereo ha mantenido vivo su legado tras el fallecimiento de Cerati en 2014. La gira Gracias Totales (2020–2022) fue el antecedente inmediato: allí se utilizaron proyecciones y artistas invitados para interpretar las canciones. Con “Ecos”, el desafío va más allá: recrear la esencia del grupo en vivo sin reemplazar a su líder, sino devolviéndolo al escenario con registros originales.

La propuesta, sin embargo, no está exenta de debates. Algunos sectores cuestionan la legitimidad de revivir a un artista mediante tecnología, mientras que para otros representa una oportunidad única para que nuevas generaciones experimenten, lo que significaba ver a Soda Stereo en su mejor momento. Lo cierto es que “Ecos” busca equilibrar memoria, innovación y emoción, y promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del próximo año en la región.