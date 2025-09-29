Soda Stereo regresa a los escenarios con todos sus integrantes

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rock-latino-leyendas-artistas-inmortalizaron-genero-II9758479 target=_blank>Soda Stereo</a> ha revelado los primeros detalles de su esperado regreso con un espectáculo titulado <b>“Ecos”</b>, que se llevará a cabo el <b>21 de marzo de 2026</b> en el <b>Movistar Arena</b> de Buenos Aires. El anuncio <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/eleccion-bad-bunny-show-super-bowl-2026-incomoda-conservadores-ice-maga-BD10206160 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/esta-es-la-fortuna-de-benny-blanco-esposo-selena-gomez-HJ10192423 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>