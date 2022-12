Simon Cowell preocupa con video de su nuevo aspecto: "Sacado de una película de terror"

Simon Cowell es recordado como uno de los jurados más icónicos de varios programas de talento como 'America's Got Talent' , el cerebro detrás de varios artistas exitosos, entre ellos, One Direction , apareció nuevamente en el ojo público sorprendiendo a más de uno debido a su aspecto.

En uno de los comerciales que promociona el programa internacional Cowell invita a los televidentes a arriesgarse: "Siempre digo que, en este programa, dos o tres minutos pueden cambiar tu vida (...) Por favor, hagan la audición ahora para la temporada del próximo año y espero conocerlos".

Estos son los más guapos del Mundial Qatar 2022; enloquecen por ellos en redes sociales

Sin embargo el artista no midió su nuevo aspecto. Pese a que el productor musical es conocido por el concurso de talentos, no dejó de ser víctima de comentarios que intentaban comprender su nuevo 'look'.