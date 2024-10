Shawn Mendes está confundido sobre su sexualidad desde sus 15 años

Uno de sus últimos temas, The Mountain, habla con respecto a su sexualidad, y lo complejo que ha sido para él el tema, debido a que es una figura pública. Pese a que antes no se había referido directamente al respecto, lo hizo en un reciente concierto en el Estado de Colorado.

"Era muy joven cuando comencé en esto. Tenía 15 años. Y la verdad es que no pude hacer muchas cosas cuando tenía 15 años, ni descubrir partes de mí (lo que se suele hacer a los 15). Desde que era muy joven, existe algo relacionado con mi sexualidad y la gente ha estado hablando de ello durante mucho tiempo", declaró.

Pero eso no fue todo, también estableció "Siempre sentí que había una especie de intrusión en algo que es muy personal para mí, algo que estaba descubriendo por mí mismo, algo que aún tenía que descubrir y que todavía tengo que descubrir. Escribir la canción me pareció muy importante porque fue un momento en el que pude abordarlo de una manera que me llegaba al corazón", sentenció.