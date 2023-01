Shakira pone una bruja en su balcón, viendo a la casa de los papás de Piqué

"Me dejaste de vecina a la suegra , con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda", dice Shakira en la canción.

Shakira no ha terminado su venganza. Luego de que su nueva canción con Bizarrap haya encendido las redes sociales por los mensajes dirigidos a su expareja Gerard Piqué y la actual novia de él, Clara Chía ; ahora hizo una nueva hazaña que sería contra sus suegros.

La mamá de Gerard Piqué no estaría tan disgustada con la canción de Shakira

Monserrat Bernabeu mostró indicios de su pensamiento en redes sociales, un tuit de un usuario decía: “perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, mismo al que le dio like.

Marca CASIO responde a la viral pista de Shakira: "Cambiaste un Rolex por un Casio", ¿qué dijeron?

Otro mensaje era el anuncio del lanzamiento, mismo al que la profesional también le dejó un 'me gusta'. La madre del español cerró su cuenta de Twitter temporalmente en medio de la avalancha mediática que la pista trajo consigo, sin embargo, aún existen capturas de lo interactuado.