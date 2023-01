¿Madre de Gerard Piqué del lado de Shakira?, esto hizo en redes tras escuchar la viral canción de su exnuera

La Music Session #53 de Bizarrap y Shakira es una de las conversaciones más repetidas en varias esferas sociales. Lo vemos apenas encendemos nuestra TV, o en el TimeLine que tanto disfrutamos de Twitter. Incluso los más cercanos a los famosos involucrados otorgaron un indicio de su pensamiento tras escucharla.

Monserrat Bernabeu, quien figura como la madre del exfutbolista, dio varias señales de lo que piensa en su Twitter. Recordemos que en la pista, Shakira también la menciona: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Don Alfonso reacciona al nuevo video de Shakira Shakira y su exsuegra quedaron como vecinas tras la ruptura con Piqué, su mansión está establecida junto a la residencia de la médica, quien es Directora Asistencial y Codirectora del Instituto Guttman Hospital de Neurorrehabilitación.

La doctora brindó indicios de su pensamiento en redes sociales, un tuit de un usuario decía: “perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, mismo al que le dio like. Marca CASIO responde a la viral pista de Shakira: "Cambiaste un Rolex por un Casio", ¿qué dijeron? Otro mensaje era el anuncio del lanzamiento, mismo al que la profesional también le dejó un 'me gusta'. La madre del español cerró su cuenta de Twitter temporalmente en medio de la avalancha mediática que la pista trajo consigo, sin embargo, aún existen capturas de lo interactuado.

¿Piqué huyó de España?

Tras lo ocurrido, el exfutbolista se encuentra ilocalizable en Barcelona, o al menos así lo reporta la prensa española, quienes sin necesidad de que la expareja lo haga oficial, anunciaron sobre la infidelidad y la ruptura antes del comunicado que confirmó lo inevitable el pasado junio, su oficial adiós. Shakira compara a Clara Chía con un Twingo, ¿a qué se refiere? Posteriormente el mismo comunicador informó en 'Lo sé todo' que el exjugador de Barcelona FC abandonó el país posterior al estreno musical.

“Tenemos novedades de Piqué. Piqué no se encuentra en España, Piqué ha huido, tenemos que decir que Piqué sabía el día del lanzamiento de esta canción y ha decidido huir de España”. Por el momento no se conoce con exactitud los motivos "oficiales" por los que Gerard decidió abandonar aquella zona del suelo Europeo, ni tampoco el destino que decidió tomar. Ha pasado poco tiempo tras el lanzamiento de la pista, en la que la colombiana dedica un par de versos no solo a su ex, sino a su nueva novia.