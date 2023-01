Reportan a Gerard Piqué como ilocalizable: "Piqué ha huido"

Posteriormente el mismo comunicador informó en 'Lo sé todo' que el exjugador de Barcelona FC abandonó el país posterior al estreno musical: “Tenemos novedades de Piqué. Piqué no se encuentra en España, Piqué ha huido, tenemos que decir que Piqué sabía el día del lanzamiento de esta canción y ha decidido huir de España”.

Shakira compara a Clara Chía con un Twingo, ¿a qué se refiere?

Por el momento no se conoce con exactitud los motivos "oficiales" por los que Gerard decidió abandonar aquella zona del suelo Europeo, ni tampoco el destino que decidió tomar. Ha pasado poco tiempo tras el lanzamiento de la pista, en la que la colombiana dedica un par de versos no solo a su ex, sino a su nueva novia.