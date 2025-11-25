Se filtra video de Diddy Combs trabajando en la prisión de Fort Dix

Nuevas imágenes obtenidas por TMZ muestran por primera vez al magnate de la música Sean Diddy Combs detrás de las rejas, realizando labores diarias y compartiendo con otros reclusos dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

Las grabaciones, registradas el viernes 21 por la tarde, revelan una faceta inédita del productor desde que comenzó a cumplir su condena.

Lea: ¡Irreconocible! Se filtra la primera foto de Sean Diddy Combs en su nueva prisión

En las grabaciones, difundidas este viernes, Diddy aparece terminando su jornada laboral en la biblioteca de medios del penal, ubicada en la capilla, donde ayuda a distribuir películas y material religioso para los internos.

El productor musical viste uniforme gris y un gorro tejido marrón que cubre su cabello canoso, aunque en otro clip se lo ve sin él, mostrando su apariencia actual mientras conversa de manera relajada con otros presos en uno de los pasillos.

Las imágenes se suman a fotografías previamente divulgadas en las que se lo veía en el patio de la prisión, pero representan los primeros videos públicos desde su ingreso.

Lea: Maurene Comey, fiscal de EE. UU. que procesó a Jeffrey Epstein y a Diddy, fue despedida

Diddy, cuya liberación está prevista para 2028, ya ha estado bajo vigilancia por incidentes internos: según TMZ, habría sido sorprendido bebiendo alcohol casero y participando en una llamada telefónica de tres vías, ambas actividades prohibidas.

Mientras avanza su condena, estas imágenes ofrecen una mirada directa a la vida del exmagnate detrás de las rejas, lejos de los reflectores y el mundo del espectáculo.