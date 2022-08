Rosalía antes de la fama: Su controvertido casting en reality español

Rosalía no deja de pavimentar éxitos musicales, tras su álbum 'Motomami ' la artista española se encuentra en una gira mundial que la ha llevado a conocer países fuera de su tierra natal. Sin embargo, la fama no llegó de golpe a su vida como muchos imaginan.

El jurado que le otorgó duros comentarios en ese momento se componían por la directora de cásting de Gestmusic, Noemí Galera, también el actor Ángel Llácer y el periodista Javier Sardá, mismo que en un punto le exigió "carácter y voz" en la segunda oportunidad que le dieron.

Rosalía revela el significado de su éxito viral 'Despechá'

Primero había participado con la canción "Como en un mar eterno" de Hanna, rindiendo tributo al flamenco que corría por sus venas desde pequeña. En la segunda ocasión decidió cantar "No one" de Alicia Keys, en el que no le fue tan bien como imaginó.