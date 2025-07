Entre bromas y una autoproclamación como “rey del entretenimiento”, Robbie desplegó lo mejor de su repertorio, incluyendo clásicos de su etapa en Take That y covers sorprendentes como fragmentos de Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses, New York, New York de Frank Sinatra y Wonderwall de Oasis. Incluso bromeó con unirse a Oasis en su reciente reunión.

Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando interpretó Angels, su himno más icónico, dedicado a la memoria del futbolista portugués Diogo Jota, quien falleció esta semana junto a su hermano en un accidente de tráfico en Zamora: