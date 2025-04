En la publicación de Instagram , que ya acumula más de 13 mil impresiones, se ve a Rihann a luciendo el modelo At First Sight con un delicado velo en un ambiente retro decorado en rosado, mientras está subida en una mesa junto a un pastel de bodas .

Diseñada para ser utilizada en la noche de bodas y la Luna de Miel, incluye tres líneas principales: At First Sight, (con siluetas clásicas); Take a Vow (con aire vintage); y Satin Ever After (compuesta por batas de satén).