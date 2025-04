El mundo del espectáculo no solo es sinónimo de fama, sino también de riqueza y mucho dinero de por medio, llegando a formarse auténticos imperios financieros alrededor de los famosos . En esta ocasión, Forbes revela en su lista anual de multimillonarios, qué personalidades del entretenimiento tienen las mayores riquezas .

Bruce Springsteen ha amasado una considerable fortuna a lo largo de su carrera, impulsada principalmente por la venta de su catálogo musical a Sony en 2021 por unos 500 millones de dólares . A esto se suman los ingresos generados por sus exitosas giras, ventas de álbumes y su espectáculo en Broadway . A pesar de su éxito financiero, Springsteen ha mantenido una postura modesta, llegando a afirmar que no se considera multimillonario debido a sus gastos.

Patrimonio neto: USD 1 400 millones | Edad: 55 años | País: Estados Unidos

Perry comenzó su carrera en el teatro interpretando a Madea en Madea Goes to Jail, la cual dirigió, escribió y musicalizó él mismo, además de interpretar al protagonista, una matriarca afroamericana en Estados Unidos.

Madea lo lanzó a la fama, y hoy sus dos activos más valiosos son su biblioteca de contenido y Tyler Perry Studios, la productora cinematográfica responsable de películas como "A Madea Homecoming" (2022) y "The Six Triple Eight" ( 2024) , coprotagonizada por la también famosa multimillonaria Oprah Winfrey.