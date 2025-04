El actor Tom Holland sorprendió a los fans durante el CinemaCon 2025 al revelar el título oficial de la cuarta entrega de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La película se titulará Spider-Man: Brand New Day y está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026. Este anuncio marca el regreso de Holland al icónico papel después del éxito récord de Spider-Man: No Way Home en 2021.

