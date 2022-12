RBD volverá a escenarios tras 18 años de espera: ¿Qué sabemos sobre su gira 'Soy Rebelde World Tour'?

Fueron 18 los años de espera para que el 'Soy Rebelde World Tour' se materializara. Por el momento, serán cinco (de seis) los integrantes que participarán en el proyecto, Alfonso Herrera es el único que no está incluido en su comeback.

Su ausencia no sorprendió, ya que tras el reencuentro navideño que los mexicanos llevaron a cabo en la casa de Anahí, 'Poncho' nuevamente fue el único que no asistió. Sus argumentos se basan en la apretada agenda actual del actor, misma que no sintonizaría con el proyecto musical.

Christian Chávez: “RBD ha demostrado que el pop no ha perdido su corona”

Hasta el momento no existe mayor detalle con respecto a los shows, sin embargo la expectativa está puesta en países como México, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y más. Su mánager Guillermo Rosas afirmó que no sería una gira extensa debido a las responsabilidades actuales de cada artista, aunque "nada está dicho".