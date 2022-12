"Era como cocaína líquida": Exintegrante de RBD confesó inéditos momentos de la banda juvenil

RBD, también conocido como 'Rebelde', se convirtió en una de las bandas latinoamericanas más populares en los 2000. El grupo musical nació tras la serie juvenil del mismo nombre, en la que un grupo de jóvenes con distintas personalidades viven diversas aventuras juntos.

Los integrantes se ganaron el corazón de su público, compartieron giras mundiales en las que reconquistaban el gusto de su audiencia, con corta edad, debieron someterse a grandes sacrificios y situaciones que son reveladas en la actualidad. Así fue el viral reencuentro de RBD en la boda de Maite Perroni En una entrevista con Yordi Rosado, Christian Chávez, quien interpretaba a Giovanni Méndez, explicó con respecto a las duras épocas que como grupo debieron atravesar, como los ataques de pánico y la ansiedad que el joven artista experimentó.

Largas jornadas de trabajo se posicionaron sobre los hombros de Chávez, así como la experiencia de tener una fama de tal nivel, ya que pese a que fue algo nuevo para él, terminó transformándose en hechos "desgastantes". RBD planificó otro reencuentro pero un integrante se ausentó; Anahí lo evidenció en redes sociales

“Ya cuando te vuelves mundialmente famoso, y cuando no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien...”.

“Entonces lo que pasaba es que grabábamos de siete a nueve de la noche y a las nueve de la noche nos íbamos a ensañar las canciones y las coreografías, de nueve a once y media de la noche y entonces, a las once y media, ibas, llegabas a tu casa con toda la adrenalina a estudiar las escenas del otro día, dormías a la una y media o dos de la mañana y te tenías que levantar a las seis de la mañana para ir al llamado”, detalló. Poncho Herrera publica "controversial" mensaje tras reencuentro de RBD, fans lo señalan en redes “Obviamente, todo eso de chico lo puede, pero el tiempo te lo va cobrando. A todos nos golpeó diferente, pero a mí, empezó esto de ‘ah, tómate esta pastillita", explicó Christian, relacionando al tipo de adicción que desarrolló tras empezar a ingerir pastillas.

Además aseguró que parte del equipo detrás les obligaba a ingerir una bebida: "Nos daban una cosa que se llama “Five Minute Energy”, que parecía como cocaína líquida, que te la tomabas antes de ir al concierto y era como que te trepaba”. Karol G hace regresar a Anahí a los escenarios tras 11 años de ausencia Para 'Giovanni', el querido personaje de la banda: “sentir que en cualquier momento te van a romper los vidrios de la camioneta, era muy estresante, el que te estén siguiendo en coche, que estén en motos, que te sigan y que pueden causar un accidente”. ​