Dulce María confirma que hubo preocupantes irregularidades económicas en el tour de RBD

De esta forma, no existe un plan para llevar a cabo un nuevo reencuentro, "Por lo pronto no", declaró Maite, "No sé de qué forma podría darse algo así, bueno, el tiempo lo dirá, pero hoy por hoy no es así", dijo con claridad, generando reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales.