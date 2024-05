La controversia comenzó cuando Anahí, conocida por éxitos como Mi delirio y Sálvame , publicó un mensaje en su cuenta de Instagram felicitando a Rosas por su cumpleaños, mismo que ya no participa en la organización de la gira tras las acusaciones en su contra. En su publicación, Anahí destacó la importancia de superar el rencor y agradecer incluso las experiencias negativas, una actitud que no ha sido bien recibida por todos los seguidores del grupo.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso... El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas”, escribió.

La reacción negativa de varios se debe a la gravedad de las acusaciones contra Rosas y a la percepción de que Anahí está minimizando el daño que él habría causado a los miembros de RBD. Aún no hay una resolución definitiva en el caso del exmánager, y cabe destacar que hasta el momento ninguno de los miembros de la banda se ha manifestado al respecto.